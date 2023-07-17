«الشنطي» يُؤكد شرعية بقائه في منصب رئيس هيئة الرقابة

أكد المتحدث باسم مجلس النوّاب عبد الله بليحق، عدم إصدار المجلس قراراً بشأن تكليف عبد الله قادربوه رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية.

بدوره رفض رئيس مجلس النوّاب عقيلة صالح، تعيين عبد الله قادربوه رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية بدلا عن سليمان الشنطي.

وأوضح عقيلة صالح، في خطاب وجه إلى النائب العام ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، أن قادربوه استلم المنصب يوم 10 يوليو الجاري بدعم من مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس.

هذا وتحصلت “عين ليبيا” على مراسلة رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي إلى مديري الإدارات والمكاتب والفروع موظفي وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، طالبهم فيها بعد التعامل مع عبد الله قادربوه باعتباره منتحل صفة رئيس هيئة الرقابة الإدارية ومقتحم مقر الهيئة.

وأشار الشنطي إلى مخاطبته مجلس النوّاب بشأن الاستفسار عن صدور قرار بتعيين قادربوه، مؤكدا أن رد المجلس يُفيد بعدم صدور أي قرار بذلك.

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، إن عبد الله قادربوه لم يستلم مهامه كرئيس للهيئة بشكل رسمي بل اقتحم مقر الهيئة في العاصمة طرابلس بالقوة.

وأضاف الشنطي في تصريح تلفزيوني، أنه قام بفتح محضر في مركز الشرطة وأبلغ النيابة العامة ومجلس النوّاب بشأن الحادثة.

وأشار إلى أن ما حدث أمر فوضوي وانتحال صفات واعتداء على مقرات الدولة ومؤسساتها السيادية.