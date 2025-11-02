الشهوبي: الحكومة الوطنية ملتزمة بدعم البلديات وتحسين الخدمات للمواطنين

في إطار توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عقد وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، اجتماعًا تنسيقيًا في بلدية تاجوراء، بحضور وكيل عام وزارة الصحة محمد الغوج، ووكلاء وزارات الزراعة والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى مديري الأجهزة التنفيذية في المدينة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الخدمي والتنموي في بلدية تاجوراء، مع التركيز على مشروعات الطرق والجسور، المدارس والمؤسسات التعليمية، خطوط توصيل مياه الشرب، ومشروعات الصرف الصحي، إلى جانب الخدمات العامة الأخرى.

وأكد الشهوبي أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى لدعم البلديات وتمكينها من تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أبدى المجلس البلدي والأعيان دعمهم لهذه الزيارة، مؤكدين أنها خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع أهالي تاجوراء وضواحيها.

وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل لمتابعة تنفيذ المشروعات والخدمات، كل فريق وفق اختصاصه.

وزير المواصلات الشهوبي يزور مشاريع البنية التحتية في الخمس ويشيد بالتقدم الملحوظ

أجرى وزير المواصلات، محمد الشهوبي، زيارة تفقدية لمشروع تنفيذ جسر المدخل الغربي لمدينة الخمس، بالإضافة إلى مشروع جزيرة دوران السلام بالمدينة.

وخلال جولته، اطلع الشهوبي على سير العمل في المشروعين، واستمع إلى شروحات فنية من الجهات المنفذة والمشرفة حول نسب الإنجاز، حيث تم تسجيل تقدم ملحوظ وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

يأتي ذلك ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز البنية التحتية في مختلف المدن الليبية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.