الشهوبي: نعمل على تعزيز السلامة الجوية وتحويل ليبيا إلى ممر جوي حيوي

ترأس وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، المهندس محمد الشهوبي، اجتماع اللجنة الاستشارية لمصلحة الطيران المدني، وذلك لمتابعة نتائج تقييم شركات الطيران المرخصة في ليبيا، ومدى التزامها بمعايير السلامة الجوية الدولية.

وأكد الشهوبي خلال الاجتماع على ضرورة معالجة أوجه القصور لدى بعض شركات الطيران، مشددًا على تنفيذ إجراءات تصحيحية واضحة ضمن مدد زمنية محددة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معايير السلامة الجوية.

كما اطّلع الوزير على مستجدات برنامج التحول الرقمي في قطاع الطيران، مشيرًا إلى أهمية تطوير منظومة الاتصالات الملاحية، واستكمال شبكة التغطية الرادارية، بما يسهم في تعزيز أمن وسلامة الأجواء الليبية، ودعم موقع ليبيا كممر جوي استراتيجي في المنطقة.

وختم الوزير بتأكيده على أهمية الاستثمار في التدريب الفني والتقني للعاملين في قطاع الطيران، لضمان جاهزية الكوادر الوطنية ومواكبة التطورات العالمية في مجال الطيران المدني.