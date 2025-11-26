الشهوبي والغوج يفتتحان قسم «النساء والولادة» في ترهونة

افتتح وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، قسم النساء والولادة بمستشفى ترهونة العام، بحضور وكيل عام وزارة الصحة، الدكتور محمد الغوج، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، إلى جانب مدراء الأجهزة والجهات التنفيذية.

وجاء الافتتاح بعد استكمال أعمال التأهيل والتطوير وتجهيز القسم بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية المستمرة للارتقاء بقطاع الصحة وتحسين مستوى الخدمات الطبية في مختلف البلديات الليبية.

وتعد هذه الخطوة استجابة لتوصيات رئيس الوزراء وترسيخًا لنهج الحكومة في متابعة تنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز الرعاية الصحية في البلاد.

ويأتي افتتاح قسم النساء والولادة ضمن سياسة حكومة الوحدة الوطنية لتطوير البنية التحتية الصحية في ليبيا، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خصوصًا في المناطق النائية.

ويستهدف المشروع تقليل الضغط على المستشفيات الرئيسية في المدن الكبرى وتقديم رعاية صحية متكاملة للنساء والمواليد.