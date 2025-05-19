الشهوبي والكيلاني يبحثان تسريع صرف «منحة الزوجة والأبناء»

في إطار حرص الحكومة على ضمان انتظام صرف المنح الاجتماعية، بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، آلية تسريع صرف منحة الزوجة والأبناء للربع الثاني من عام 2025، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء.

وأكد الشهوبي خلال اللقاء أهمية تذليل العقبات الإدارية والمالية التي قد تعرقل عملية الصرف، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير الموارد اللازمة وضمان التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن إيصال المنحة إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المتواصلة لحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم شريحة واسعة من المواطنين في مختلف مناطق البلاد.