«الشهوبي» يبحث مع سفير ألمانيا رفع الحظر الجوي عن الطائرات الليبية

استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، صباح اليوم الاثنين، بمكتبه السفير الألماني لدي ليبيا رالف طراف، رفقة مسؤول الشؤون الاقتصادي بالسفارة.

وأثني وزير المواصلات، خلال اللقاء، على عمق العلاقات الليبية الألمانية، داعيا إلى تفعيل التعاون المشترك بين البلدين وإلى عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا وكذلك إلى مساعدة الجانب الليبي في رفع الحظر الجوي عن الطائرات الليبية، وعودة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

كما استعرضا عدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك لتطوير التعاون بين البلدين .وبدوره أكد السفير الألماني على استعداده للتعاون في كل المجالات بما يوثق العلاقات بين البلدين.