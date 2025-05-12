الشهوبي يبحث مع وفد «البنك الإسلامي للتنمية» تمويل مشاريع استراتيجية

عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، اجتماعًا مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية، لبحث آفاق التعاون في تمويل وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في ليبيا.

وتناول اللقاء، الذي يأتي في إطار جهود تعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، استعراض مجموعة من المشاريع ذات الأولوية في قطاعات النفط والغاز، والبنية التحتية، والمطارات، والموانئ، التي يمكن للبنك المساهمة في تمويلها، وفق آليات تعاقدية منسجمة مع أطر التعاون الدولي والشراكة المستدامة.

كما ناقش الطرفان المبادرات المعتمدة ضمن خطة عمل البنك لعامي 2025-2026، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المتوازنة في مختلف أنحاء البلاد.

ويُعد هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تسريع وتيرة التنمية وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين في ليبيا.