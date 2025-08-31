«الشهوبي» يترأس الاجتماع الثاني للجنة الليبية التركية

ترأس وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، الاجتماع الثاني للجنة الليبية التركية، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة المكلف، ورئيس الفريق التنفيذي لمشروعات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، ورؤساء الأجهزة التنفيذية وأعضاء اللجنة.

وخصص الاجتماع لمراجعة سير تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها مع الشركات التركية والتي توقفت سابقًا، ضمن خطة الحكومة لإعادة تفعيل المشروعات الاستراتيجية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وشدد الوزير الشهوبي على ضرورة استكمال هذه المشاريع ووضع آليات عاجلة لضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تعزيز التعاون مع الجانب التركي وتذليل كافة الصعوبات الفنية والمالية، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل لمتابعة نسب الإنجاز ورفع تقارير دورية لضمان سير العمل بكفاءة.