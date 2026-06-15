الشهوبي: يجب الالتزام بـ«الجداول الزمنية» لتنفيذ لمشروعات

عقد وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي عقد اجتماعًا في مقر جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الاستراتيجية التي يشرف الجهاز على تنفيذها في مختلف المناطق.

وشارك في الاجتماع مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات الدكتور محمد المجدوبي، إلى جانب مساعدي المدير العام ومديري الإدارات والمكاتب المختصة، حيث خُصص اللقاء لمراجعة مستجدات المشروعات الجارية والوقوف على مراحل التنفيذ المختلفة.

واطّلع وزير المواصلات خلال الاجتماع على نسب الإنجاز المحققة في المشروعات الاستراتيجية، وسير الأعمال التنفيذية، إضافة إلى الخطط الموضوعة لاستكمال المراحل المقبلة وفق البرامج الزمنية المعتمدة.

وأكد محمد سالم الشهوبي أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروعات، مشددًا على ضرورة معالجة التحديات والعوائق التي قد تؤثر على وتيرة التنفيذ، بما يضمن استكمال الأعمال وفق المعايير الفنية المطلوبة.

كما ناقش الاجتماع آليات تعزيز كفاءة الأداء ومتابعة تنفيذ المشروعات الحيوية التي تستهدف تطوير قطاع المواصلات ورفع مستوى البنية التحتية الداعمة لحركة النقل والخدمات اللوجستية.

وأشارت وزارة المواصلات إلى أن هذه المتابعة تأتي ضمن جهودها المستمرة للإشراف على المشروعات الاستراتيجية وضمان تنفيذها بما يواكب متطلبات التنمية، ويسهم في تحسين خدمات النقل والمواصلات في ليبيا.

ويعد جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات إحدى الجهات التنفيذية التابعة لوزارة المواصلات، ويتولى الإشراف على تنفيذ عدد من المشروعات المرتبطة بالبنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات، في وقت تولي فيه الحكومة اهتمامًا بتطوير هذا القطاع باعتباره أحد الركائز الأساسية الداعمة للتنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات.