«الشهوبي» يدعو إلى التعاون مع فرنسا في مجال الطيران

استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، الاثنين، بديوان الوزارة في طرابلس، سفير فرنسا لدى مصطفى مهراج.



وأكد الوزير في مستهل اللقاء على عمق التعاون التاريخي وأهمية الاستمرار في توطيد هذه العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

كما دعا الشهوبي إلى التعاون مع الشركات الفرنسية في مجال الطيران والنقل الجوي والصيانة والتدريب بشكل خاص، ودعا أيضا الشركات الفرنسية للعودة والعمل في السوق الليبي للمساهمة في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار خصوصا في مشروعات المواصلات المختلفة والمساهمة في مشروع طريق العبور من ليبيا إلى أفريقيا.

وأشاد السفير الفرنسي بمشاركة ليبيا في الملتقى الفرنسي الليبي الذي عقد في باريس بفرنسا في ديسمبر 2023م وإلى النتائج الإيجابية التي ساعدت على تطوير التعاون بين البلدين في مجال المواصلات والنقل الجوي.

هذا ودعا وزير المواصلات الشركات الفرنسية أيضا، إلى التعاون في مساعدة ليبيا في مشكلة الازدحام المروري في المدن الكبرى والاستعانة بالتجربة الفرنسية في بعض دول المغرب العربي.