«الشهوبي» يستقبل السفير التركي لبحث تسريع الرحلات الجوية بين ليبيا وإسطنبول

استقبل وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، اليوم، سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا غوفين بيجيتش، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع المواصلات، لاسيما النقل الجوي بين البلدين.

وتناول اللقاء ملف عودة الشركات التركية المتعاقد معها لاستئناف أعمالها في ليبيا، إضافة إلى تسريع وتيرة تشغيل الرحلات الجوية بين المطارات الليبية، وفي مقدمتها مطارات مصراتة، معيتيقة، وبنغازي، ونظيراتها في إسطنبول.

كما ناقش الجانبان أبرز التحديات التي تواجه حركة الطيران المدني، وسبل تذليلها بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتسهيل تنقل الأفراد، فضلاً عن تفعيل الاتفاقيات الثنائية القائمة في مجال الطيران والمواصلات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع آفاق التعاون الإقليمي والدولي.