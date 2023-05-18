«الشهوبي» يشدد على معالجة العراقيل أمام حركة الشحن الجوي مع مصر

شدد وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي على ضرورة معالجة العراقيل أمام حركة الشحن الجوي بين ليبيا ومصر.

الشهوبي وخلال لقائه نائب رئيس سلطة الطيران المدني المصري عصام كشك شدد على ضرورة ربط مطارات الجنوب بالخطوط الدولية نحو المطارات المصرية.

وأكّد الشهوبي على ضرورة إيجاد الحلول للمشاكل التي تعرقل الجانبين، مشيدا في الوقت نفسه بمعدلات الرحلات التي وصلت بين البلدين بعد أن كانت متوقفة خلال عام 2021.

من جانبه، أعرب كشك عن ارتياحه لمستوى التعاون والتنسيق القائم مع مصلحة الطيران المدني بطرابلس، مؤكدا تقديم كافة المساهمات وتقديم الدعم الفني لقطاع الطيران في ليبيا.

وأعلنت شركة مصر للطيران في أغسطس الماضي، استئناف الرحلات الجوية بين مطاري معيتيقة وشرم الشيخ الدوليين، اعتبارا من 7 أغسطس الجاري، بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات.