«الشهوبي» يترأس اجتماعاً لتسريع تنفيذ المشروعات في الزنتان

عقد وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي، اجتماعًا مع لجنة متابعة تنفيذ المشروعات الحيوية ببلدية الزنتان، لمناقشة الحلول العملية لمعالجة التحديات والمختنقات التي تواجه البلدية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقش الاجتماع استعراض موقف المشروعات الأساسية التنموية والخدمية في بلدية الزنتان، سواء كانت قيد التنفيذ أو متوقفة، وسبل تفعيل هذه المشروعات واستكمالها وفق الأولويات المعتمدة.

وأكد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية التعاقد على المشروعات الضرورية لتلبية الاحتياجات العاجلة للمنطقة.

وشدد الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان حسن التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكداً أن متابعة المشروعات الحيوية تُعتبر أولوية استراتيجية لتحسين مستوى الخدمات وتطوير البنية التحتية في الزنتان.

وتشهد بلدية الزنتان عددًا من المشروعات الحيوية والتنموية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تشمل هذه المشروعات مشاريع الطرق، وشبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشاريع المرافق العامة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتسريع إنجاز هذه المشروعات ومعالجة أي عراقيل تواجه تنفيذها، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة في المنطقة.