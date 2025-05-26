«الشهوبي» يعلن تسريع تنفيذ مشاريع المياه والتعليم والصحة في سهل الجفارة

عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، والمستشار المالي لرئيس الحكومة محمد الشهوبي، اجتماعاً هاماً مع عمداء بلديات سهل الجفارة، بحضور رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، والمدير العام لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ورئيس مجلس إدارة جهاز النهر الصناعي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة متابعة سير العمل في عدد من المشاريع التنموية المدرجة ضمن خطة عودة الحياة، حيث تم التركيز على مشاريع خزانات وشبكات مياه الشرب، ومدارس المستقبل، واستكمال صيانة عدد من المستشفيات، وتنفيذ شبكة الطرق الحيوية، إضافة إلى مشروع المدينة الرياضية في بلدية العزيزية.

وأكد الشهوبي على أهمية الإسراع في استكمال هذه المشاريع وفق جداول زمنية محددة، مشدداً على ضرورة تضافر جهود الجهات التنفيذية لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين في هذه البلديات، وتحقيق الأهداف التنموية التي وضعتها الحكومة ضمن أولوياتها.