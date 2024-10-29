«الشهوبي» يعلن تفعيل اتفاقية التعاون الليبية الإيطالية

أعلن وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي،”بدء تفعيل اتفاقية التعاون الليبية الإيطالية”.

وأكد الشهوبي، أن الحكومة “أذنت بالتعاقد مع شركة توديني الإيطالية لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في قطاع الطرق حيث تضمنت الاتفاقية تطوير القطاعين الفرعيين الخمس- العزيزية بطول 134 كم، والعزيزية- رأس جدير بطول 160 كم”.

هذا ومن المقرر أن يتم خلال المنتدى، “منح خطاب القبول للعرض المقدم من الشركة الإيطالية، وذلك للبدء في التحضيرات واستكمال إجراءات التعاقد”.

وبحسب منصة حكومتنا، “تأتي هذه الخطوة تمهيدا لتوقيع العقد النهائي لمشروع تنفيذ طريق العزيزية-رأس جدير، بهدف تعزيز البنية التحتية وتطوير شبكات الطرق بالتعاون مع شركاء دوليين”.