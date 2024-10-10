«الشهوبي» يناقش استئناف رحلات «أيتا» الإيطالية إلى ليبيا

ناقش وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، الاربعاء الاستعدادات لاستئناف شركة الطيران الإيطالية “أيتا” رحلاتها إلى المطارات الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء الشهوبي مع وفداً من شركة الطيران “أيتا” برئاسة مدير الطيران المدني الإيطالي، حضره السفير الإيطالي.

وذكر المكتب الاعلامي لمصلحة الطيران أن اللقاء “حضره وكلا وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي ولشئون الديوان ولشئون النقل البري ، ورئيس مصلحة الطيران المدني ، ومجموعة من الخبراء و الفنيين من مختلف التخصصات” .

وأوضح أن هذه الزيارة “تأتي كخطوة مهمة لتعزيز حركة الطيران وتسهيل التنقل بين ليبيا وإيطاليا، ودعم قطاع النقل الجوي واستعادة الثقة في الأجواء الليبية”.