الشهوبي يناقش تنفيذ مشروع «سكك حديدية» في طرابلس لتقليل الازدحام

في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتخفيف الازدحام المروري وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل، عقد وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات البدء في تنفيذ مشروع سكك حديدية بمدينة طرابلس، حيث تم تكليف إدارة الجهاز بطرح عطاء لاختيار مكتب استشاري متخصص يتولى إعداد الدراسات الفنية والتصاميم المطلوبة للمشروع.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين منظومة النقل العام، وتوفير بدائل مستدامة تسهم في تسهيل حركة المواطنين وتعزيز جودة الحياة داخل العاصمة.