الشيباني عبد الله يستقبل أمين عام اتحاد جمعيات بيوت الشباب العرب

استقبل نائب رئيس اللجنة العليا لتنظيم فعاليات طرابلس عاصمة الشباب العربي 2024، رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب الليبية، الشيباني عبد الله صباح اليوم الأربعاء، الحسين بن عبدالله الجعيدي، المستشار العام والخبير الحيادي لأمانة الاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب.

وتأتي الزيارة حسب المكتب الإعلامي لوزارة الشباب، للمشاركة في حفل افتتاح فعاليات طرابلس عاصمة الشباب العربي 2024، وفعاليات برنامج الدار دارك من المحيط إلى الخليج، والعيد الخمسين لتأسيس الاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب الذي تنظمه جمعية بيوت الشباب الليبية.