الشيباني: لا يوجد حاجة لعودة اللاجئين السوريين من ألمانيا بشكل سريع

قال وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، أسعد الشيباني، لوكالة الأنباء الألمانية، إنه “لا توجد حاجة لعودة اللاجئين السوريين من ألمانيا بشكل سريع”، حيث أكد “أنهم بأمان هناك”.

وقال الشيباني: “اللاجئون الذين استقبلتهم ألمانيا أفضل حالا من الكثير من اللاجئين والنازحين السوريين في مناطق أخرى من العالم”.

هذا “ويقدر عدد المواطنين السوريين الذين جاءوا إلى البلاد كلاجئين ويعيشون في ألمانيا نحو 975 ألفا، وكانت اقترحت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، “السماح للسوريين في ألمانيا بالقيام برحلة لمرة واحدة فقط إلى وطنهم دون أن يؤثر ذلك على وضعهم كلاجئين في ألمانيا، للاطلاع على الأوضاع هناك، فيما أشار متحدث باسم الوزارة إلى أن تعليمات التقدم بطلب للسماح بتلك الرحلات قيد الإعداد”.

في السياق، يجري وفد من الإدارة السورية الجديدة، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، بهدف إجراء محادثات رسمية مع كبار المسؤولين الأتراك ويرأس الوفد، وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، ويضم وزير دفاعها مرهف أبو قصرة، ورئيس استخباراتها أنس خطاب.