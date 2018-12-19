الشيباني للسفير الإسباني: ليبيا دولة عبور للمهاجرين وليست دولة مقصد

أعلن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني أن دولة ليبيا دولة عبور بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين وليست دولة مقصد.

حيث جاء ذلك خلال استقبال الوكيل لسفير دولة إسبانيا أمس الثلاثاء بمقر الوزارة بطرابلس.

هذا وبحث اللقاء سبل التعاون بين وزارتي الداخلية الليبية والإسبانية فيما يخص ملف الهجرة غير الشرعية من حيث الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير العمل والحد من هذه الظاهرة.

من جهة أخرى أشار الشيباني إلى أنه قد تم إنشاء إدارة تسمى إدارة الدوريات الصحراوية وهي إحدى الإدارات التابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية، وأوكلت لها مهمة مكافحة ظاهرة الهجرة من الجنوب الصحراوي إلى الساحل الشمالي للدولة الليبية.