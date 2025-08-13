الشيباني: ما حدث في السويداء فتنة طائفية افتعلتها إسرائيل

اعتبر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الأربعاء، الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء بأنها “فتنة طائفية افتعلتها إسرائيل”، مؤكداً التزام بلاده بمحاكمة أي انتهاكات تقع في المحافظة باعتبار ذلك مسؤولية الدولة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع نظيره التركي هاكان فيدان، شدد الشيباني على أن سوريا “لكل السوريين” وأن “الدروز جزء أساسي من الشعب السوري”، مشيراً إلى أن حماية أهالي السويداء وسكانها تقع على عاتق الدولة.

وأضاف أن بلاده تواجه “تحديات لا تقل خطورة عن تلك التي واجهناها خلال الحرب”، محذراً من تدخلات خارجية تهدف إلى دفع سوريا نحو الفتنة، مؤكداً أن سوريا “تمد يدها لكل الدول دون السماح بالتدخل في شؤونها الداخلية”.

وأشار الشيباني إلى أن “استقرار سوريا هو استقرار للمنطقة”، موضحاً أن حماية جميع السوريين تتطلب تغليب لغة العقل والحفاظ على وحدة المكونات العرقية والدينية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده “تساند سوريا لتستعيد توازنها وقدرتها على مواجهة التحديات”، مشيراً إلى أن الحكومة السورية أحرزت تقدماً في عدة ملفات لكنها تواجه صعوبات بسبب قلة الإمكانات.

وبشأن إسرائيل، قال فيدان إن تل أبيب “تتلاعب بالوضع في سوريا” وتهدف إلى “إحداث فوضى”، مشيراً إلى أن بعض الأطراف “منزعجة وتريد واقعاً سلبياً لسوريا”.

وشدد على أن أنقرة ترغب في أن تبقى كل المكونات العرقية والدينية في سوريا موحدة داخل دولة واحدة يشعر فيها الجميع بالأمان.

شمال وشرقي سوريا: الإدارة الذاتية تؤكد دور “قسد” في العملية السياسية ومقتل جندي في اشتباكات مع الجيش شرق حلب

أكدت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، على ضرورة مشاركة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” كطرف رئيسي في أي عملية سياسية، مشددة على أن إقصاء القوى الفاعلة التي تمثل ملايين السوريين سيؤدي إلى فشل العملية السياسية.

وأوضحت الإدارة في بيان لها أنها “جاهزة للمشاركة في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وتشكيل هيئة حكم انتقالي شاملة”، معتبرة أن القرار هو الإطار الوحيد لتحقيق انتقال سياسي حقيقي في سوريا، ودعت جميع الأطراف إلى “وقف العمليات العسكرية والتهديدات من أي طرف كان”.

في المقابل، أفادت وزارة الدفاع السورية بمقتل جندي خلال اشتباكات وقعت بين الجيش العربي السوري و”قسد” في منطقة تل ماعز شرق حلب، بعد تسلل مجموعتين تابعتين لـ”قسد” نحو نقاط الجيش. وأكدت وزارة الدفاع أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط ضحايا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”.