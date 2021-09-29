«الشيباني» ينفي علاقة حزبه بما تم الإعلان عنه في ليبيا

نفى رئيس ومؤسس “الحزب الديمقراطي” أحمد الشيباني، وجود أية علاقة لحزبه بما تم الإعلان عنه مؤخرا باسم “الحزب الديمقراطي” في ليبيا.

وقال الشيباني في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه: “فنحن الذين أسسنا (الحزب الديمقراطي) في 14 من يوليو 2011، عقب اندلاع ثورة شعبنا المجيدة في 17 فبراير 2011”.

ونوه الشيباني بأنه بخلاف الحزب الديني الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، فإن حزبهم حزب علماني يُنادي بفصل الدين عن الدولة.

وأشار إلى أن محاولة الحزب الجديد استخدام اسم حزبهم، هو عمل غير لائق أخلاقيا كما أنه مرفوض سياسيا، وفق قوله.

يُشار إلى أن الحزب الديمقراطي الليبي، هو حزب سياسي في ليبيا أطلقته حملة الحرية والديمقراطية الليبية في 14 يوليو 2011 لتمثيل تطلعات الشعب الليبي في انتخابات ما بعد القذافي وما بعد المجلس الوطني الانتقالي سابقاً.

ويعمل الحزب حاليا مع العديد من مراكز الفكر مثل نادي مدريد ومؤسسة غورباتشوف ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية لتحقيق أهدافه.