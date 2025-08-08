الشيخ «حكمت الهجري»: التنوع السوري كنزٌ لوحدتنا ومسار جديد يبدأ اليوم

شارك حكمت الهجري، الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، بكلمة مصورة خلال مؤتمر “وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا” الذي انطلق اليوم الجمعة في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، بتنظيم من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وقال الهجري: “في زمن تتكاثر فيه التحديات نلتقي اليوم لنقول بصوت واحد إن وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا ليست مجرد اجتماع سياسي، بل هي نداء لضمير وطني واستجابة لصرخة شعب انهكته الحروب والتهميش”.

وأكد على “وحدة صف المكونات السورية ودورهم في وحدة الأراضي السورية.”

وشدد على أن طائفته تقف إلى جانب المكونات الكردية والعربية والسريانية والإزيدية والتركمانية والشركسية وغيرها من المكونات، مؤكداً أن “التنوع ليس تهديداً بل هو كنز يعزز وحدتنا تحت شعار: معا من أجل تنوع يعزز وحدتنا وشراكة تبني مستقبلنا.” ودعا إلى أن يكون هذا المؤتمر “بداية لمسار جديد”.

وفي كلمة له خلال المؤتمر، أكد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في “الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا” حسين عثمان، على “ضرورة تكثيف الجهود في هذه المرحلة الحساسة، من أجل نبذ الطائفية والعنصرية، والتصدي لمحاولات زرع الفتن والانقسامات، والعمل معاً على بناء وطن سوري يتسع للجميع ويكرّس ثقافة التعدد والتنوع كقوة غنى.”

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن كافة المكونات السورية لمناقشة الإعلان الدستوري ومسار العدالة الانتقالية في سوريا، إضافة إلى التطورات في مناطق السويداء والجنوب السوري.

سوريا: القافلة الإنسانية السابعة تصل ممر بصرى الشام متجهة إلى السويداء

وصلت القافلة الإنسانية السابعة، المكونة من 28 شاحنة، إلى ممر بصرى الشام الإنساني جنوب سوريا، تمهيداً لإدخالها إلى محافظة السويداء، محملة بمساعدات متنوعة تشمل سلات غذائية، مواد إغاثية، ومستَلزمات إيواء.

وتتوزع الشاحنات بين 19 شاحنة تابعة للهلال الأحمر العربي السوري، و9 شاحنات من القطاع التجاري، إضافة إلى شاحنة محملة بالطحين وصهريج مازوت لتلبية الاحتياجات الخدمية بالمحافظة.

وتأتي هذه المساعدات بالتعاون بين الهلال الأحمر العربي السوري، برنامج الأغذية العالمي (WFP)، صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومؤسسة الآغا خان، بهدف توفير الدعم الإنساني والخدمي لسكان السويداء في ظل الظروف الراهنة.

وقال مصدر مسؤول في الهلال الأحمر لوكالة “سانا”: “مستمرون في إيصال المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الدوليين لتلبية احتياجات الأسر المتضررة والتخفيف من معاناتهم”.

وأشار إلى أن القوافل السابقة شملت مواد غذائية وطبية ومستلزمات إيواء، مؤكداً حرص جميع الجهات المشاركة على دعم الأهالي ومساندتهم.

وفي سياق متصل، أشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى استمرار الأعمال العدائية بين 1 و5 أغسطس في محافظة السويداء وريفها الغربي، رغم اتفاق وقف النار بين عشائر البدو والفصائل الدرزية.