الشيخ مشعل الأحمد الصباح يتولى مقاليد الإمارة في الكويت

تولى الشيخ مشعل الأحمد الصباح مقاليد الحكم أميرا جديدا للكويت خلفا لشقيقه الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي توفي أمس عن عمر ناهز 86 عاما.

والشيخ مشعل الأحمد، البالغ من العمر 83 عاما، عمل لعقود في بناء أجهزة الأمن والدفاع في الدولة ، قبل أن يتولى منذ ثلاث سنوات ولاية للعهد.

وكان الشيخ مشعل نائبا لرئيس الحرس الوطني من عام 2004 إلى 2020 ورئيسا لجهاز أمن الدولة لمدة 13 عاما بعد انضمامه إلى وزارة الداخلية في الستينيات. .

وتولى الشيخ مشعل معظم مهام الأمير الشيخ نواف الأحمد بعد مرضه في نوفمبر 2021.

ومع تنصيبه أميرا للبلاد، أصبح الشيخ مشعل ثالث أمير للكويت خلال ما يزيد قليلا على ثلاث سنوات، وحتى عام 2020 كان يشغل هذا المنصب لمدة 14 عاما الشيخ صباح الأحمد.