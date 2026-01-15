«الشيوخ الأمريكي» يسقط مشروع حول فنزويلا.. الرئيسة المؤقتة تهاتف ترامب!

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، على إسقاط مشروع قرار كان يهدف إلى تقييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تنفيذ أي عمليات عسكرية في فنزويلا دون تفويض من الكونغرس.

وجرى التصويت بنتيجة 51 صوتًا مقابل 50، بعد أن دعم ثلاثة أعضاء فقط من الجمهوريين المشروع، إلى جانب جميع الديمقراطيين، فيما حضر نائب الرئيس جي دي فانس لكسر التعادل.

ويأتي هذا التصويت في وقت يمارس فيه الرئيس الأمريكي ضغوطًا على أعضاء حزبه الذين كانوا يؤيدون القرار، وسط جدل حول دور الكونغرس في تحديد صلاحيات الحرب، في ظل السياسة الخارجية النشطة التي يتبعها ترامب.

وكان منتقدو القرار قد جادلوا بأنه غير ضروري في الوقت الحالي، لأن الولايات المتحدة لا تنفذ عمليات عسكرية على الأرض في فنزويلا، رغم إعلان ترامب في 3 يناير أن القوات الأمريكية نفذت “عملية عسكرية استثنائية” في كاراكاس أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.

وفي ردود الفعل الدولية، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وحذرت من أي تصعيد إضافي، معتبرة أن “مبررات هذا العدوان لا أساس لها”.

كما دعت الصين إلى الإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

ودانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، “العدوان الأمريكي” على كاراكاس، مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.

في المقابل، أعلنت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، عن اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف الأخير المحادثة بـ “الرائعة”.

وقالت رودريغيز إن الحوار كان مثمرًا وجرى في أجواء من الاحترام المتبادل، وناقش جدول أعمال ثنائيًا يخدم مصالح الشعبين، مع الالتزام بالقانون واستمرار عملية إطلاق سراح السجناء التي بدأها مادورو في عام 2025.

وأشارت رودريغيز إلى أن فنزويلا ستنطلق نحو مرحلة سياسية جديدة تسمح بالتعايش والاحترام بين المواطنين، بعد نقل المحكمة العليا مهام رئيس الدولة إليها مؤقتًا في 5 يناير الجاري، عقب احتجاز مادورو.

من جانب آخر، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الوضع في فنزويلا خلال اتصال هاتفي، مؤكدين على تنسيق الجهود الدولية لضمان سيادة الدولة البوليفارية وتهدئة الأوضاع في أمريكا اللاتينية، ضمن إطار الأمم المتحدة ومجموعة البريكس.