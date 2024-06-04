 الصادرات التركية  تسجل أعلى مستوى في تاريخها

ذكرت وزارة التجارة التركية، أن “صادرات البلاد في شهر مايو الماضي، سجلت أعلى مستوى في تاريخ البلاد، حيث بلغت 24.1 مليار دولار”.

وبحسب بيانات وزارة التجارة الخارجية التركية، “ارتفعت بالليرة 52.9% خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2023، مسجلة 437 مليارا و445 مليون ليرة (نحو 13.6 مليار دولار)”.

وأشارت البيانات، إلى أن “الصادرات التركية خلال الأشهر الخمسة الماضية وصلت إلى 164 دولة”، لافتة إلى “أن 39 ألفا و925 شركة استخدمت الليرة التركية في مبيعاتها الخارجية”.