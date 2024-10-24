الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل ارتفاعاً كبيراً

نمت الصادرات غير النفطية السعودية خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 7.5 % لتبلغ 27.5 مليار ريال (نحو 7.33 مليار دولار) مدعومة بإعادة التصدير، ونمو الصناعات الكيماوية.

فيما تراجعت الواردات السلعية 64.8 مليار ريال لتسجل أول انخفاض على أساس سنوي منذ 8 أشهر، ليتراجع فائض الميزان التجاري خلال أغسطس إلى 21% على أساس سنوي مسجلا 28 مليار ريال.

وتعد صادرات شهر أغسطس هي الأعلى خلال 3 أشهر، مدعومة بنمو البضائع المعاد تصديرها والتي نمت 19%، إضافة إلى نمو المنتجات الكيماوية 9.3% والتي تشكل نحو ربع الصادرات غير النفطية.

تسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030.