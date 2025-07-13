على هامش ندوة أوبك.. لقاء ليبي ياباني لمناقشة التعاون في مجال الطاقة

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، اجتماعًا هامًا مع وفد ياباني رفيع المستوى، وذلك على هامش مشاركته في الندوة العالمية التاسعة لمنظمة “أوبك” المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا يومي 9 و10 يوليو.

وضم الوفد الياباني كلاً من موري هيرويكي ممثلاً عن مؤسسة التعاون الدولي في مجال النفط والغاز والمعادن اليابانية (JOGMEC)، وواكودا هاجيمي من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI)، والسفير إيواما كيمينوري، سفير اليابان لدى النمسا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وإعادة انخراط الشركات اليابانية في قطاع النفط والغاز الليبي، في ظل العلاقات التاريخية الناجحة بين البلدين، والتطورات الإيجابية التي تشهدها ليبيا في توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.

كما استعرض الوزير عبد الصادق جهود وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط في تحديث تقنيات التشغيل وتحقيق هدف “صفر حرق غاز” بحلول عام 2030، إلى جانب نتائج جولة العطاء العام الأخيرة التي حظيت باهتمام كبير من كبرى شركات الطاقة العالمية، ما يعكس تنامي الثقة الدولية في السوق الليبية.

من الجانب الليبي، حضر الاجتماع مصطفى بن عيسى، محافظ ليبيا لدى “أوبك”، ومحمد زيد، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الثنائية التي تُجريها وزارة النفط والغاز مع شركاء دوليين خلال مشاركتها في فعاليات أوبك، في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة