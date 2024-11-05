«الصادق» يعقد اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لشركة «شلمبيرجير» العالمية

على هامش فعاليات مؤتمر “أديبيكADIPEC”، المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، اجتمع خليفة رجب عبد الصادق، وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، مع اوليفيه لو بوش الرئيس التنفيذي لشركة “شلمبيرجير العالمية SLB”.

وتركزت المناقشات خلال الاجتماع على “تعزيز التعاون لدعم قطاع النفط في ليبيا واستمرار الشراكة التي تهدف إلى تعزيز قدرة إنتاج الطاقة في ليبيا مع خلق قوى عاملة محلية ماهرة ومتنوعة”.

وأوضح وزير النفط والغاز المكلف، “رؤية ليبيا الطموحة لزيادة إنتاج النفط والغاز وأهمية تعاون الشركاء الدوليين لتحقيق ذلك”.

كما تم خلال الاجتماع “تسليط الضوء على نشاط التدريب للعاملين بقطاع النفط والدور المميز الذي تقوم به شركة “شلمبيرجير” في هذا الجانب مع إطلاق المبادرة المشتركة بين وزارة النفط والغاز وشركة “شلمبيرجير” لرعاية المتفوقين من الشباب الليبيين ومن الجنسين لضمان بقاء القوى العاملة في صناعة النفط الليبية على درجة عالية من المهارة والاستعداد لمتطلبات القطاع الحالي والمستقبلي”.

هذا ورافق اوليفيه في الاجتماع، خالد المغربل، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، ومصطفى عجاج، المدير الاقليمي- ليبيا.