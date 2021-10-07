الصادي: الأحزاب تعتبر العنصر الهام والفعال للديمقراطية

أفاد المتحدث الرسمي لحزب ليبيا الموحدة عبد المنعم الصادي، بأن الخطوة التي اتخذها مجلس النواب فيما يتعلق بإصدار قوانين الانتخابات، قد جانبها الصواب لعدة أسباب من أهمها أنها جاءت مخالفة للاتفاق السياسي وكذالك إبعاد الأحزاب من المشاركة في الانتخابات التشريعية.

ونوه الصادي في حديث لشبكة “عين ليبيا”، إلى أن الأحزاب تعتبر العنصر الهام والفعال للديمقراطية فلا ديمقراطية بدون أحزاب خاصة في بلد مثل ليبيا لم تعرف الديمقراطية من قبل.

وأضاف: “إن مشاركة الأحزاب تُساهم مساهمة فعالة في القضاء على القبلية والعشائرية التي لا زالت موجودة في بعض المناطق في ليبيا”.

ودعا الصادي المجلس الرئاسي إلى تجاوز مجلسي النواب والدولة وتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية بإصدار قاعدة قانونية لانتخاب المجلس التشريعي الجديد”.