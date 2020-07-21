الصادي: التدخل المصري في ليبيا انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة

أكد الحقوقي الليبي ممثل المركزي العربي الأوربي للقانون الدولي وحقوق الإنسان بالعاصمة الليبية طرابلس عبد المنعم الصادي، أن التدخل المصري في الشؤون الداخلية الليبية مخالف لمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الوارد في المادة الثانية الفقرة السابعة من ميثاق هيئة الأمم المتحدة.

وأضاف الصادي في مداخلة عبر قناة “الحرة” الفضائية تابعتها “عين ليبيا”، أن إمكانية التدخل التي أجازها ميثاق الأمم المتحدة هو التدخل من أجل الاستقرار وللتهدئة ويمكن أن يتم ذلك عبر الحكومة الشرعية بناء على طلب رسمي وهذا ما ينطبق على الاتفاقية الليبية التركية التي تم توقيعها بين الحكومتين الشرعيتين بالبلدين والتي تم إيداعها في الأمم المتحدة كوثيقة رسمية.

وقال الحقوقي الليبي إن التدخل المصري يعد تدخلا غير شرعيا وهو مخالف لقواعد ومبادئ العلاقات الدولية والقانون الدولي التي تعمل هيئة الأمم المتحدة على تأكيدها، فمبدأ عدم التدخل يؤكد على أهمية سيادة الدول الأعضاء بالمنظمة على إقليمها.

واختتم الصادي مداخلته بقوله: “إننا نستغرب موقف الحكومة المصرية المزدوج فهي من جهة عضو في مجموعة دول جوار ليبيا وعضو في مجموعة الاتصال الدولية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية التي تدعوا إلى الحل السلمي للأزمة الليبية، ومن جهة أخرى تُريد إرسال قوات إلى ليبيا.. اعتقد أن هذه الخطوة ستؤثر سلبا على كل من مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والجنوب الأوروبي وجنوب الصحراء وسيتحول الإقليم إلى فوضى تُساعد على انتشار الإرهاب”.