الصافي سعيد يُحذّر: تونس مُقبلة على مجاعة وجفاف

حذّر النائب بمجلس نوّاب الشعب التونسي الصافي سعيد، من أن بلاده مقبلة على مجاعة وجفاف.

وأكد سعيد في مقابلة مع إذاعة “شمس إف أم” التونسية، أن تونس تعيش على وقع أزمات وقادمة على مجاعة وجفاف وفيروس كورونا، إضافة إلى عدم التسجيل في لقاحات كوفيد -19 لصعوبات مالية.

وأضاف: “تونس لديها تصدع في العلاقات مع البلدان المجاورة وتونس من الداخل أحزاب متصارعة ومتناحرة وهذا لا يخيفني”.

وتابع: “الثورة تعطلت والجميع يتحمل المسؤولية في ذلك والحل في إحداث ثورة داخل الثورة من خلال المحافظة على الثورة لكن نُعمقها ونُجددها بثورة تنموية وتجديد الاقتصاد”.

وقال النائب في البرلمان التونسي، إن “الطريقة التي تمت بها الميزانية تعتبر طريقة غبية لحكومة غبية تريد إثارة الجدل”.

وأفاد بأن الميزانية إما أن يُنظر لها نظرة شاملة ومتكاملة أو لا تكون.

وأشار إلى أن “طريقة الفصول وإسقاط البعض منها وتمرير البعض الآخر ليس عملا حكوميا وليس عمل دولة تريد ان تقدم أشياء لشعبها وتكون متنفس للبلاد”.

كما أكد أنه “لا يوجد ميزانية واضحة للتنمية”.