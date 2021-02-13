الصحة الألمانية: لا مفر من إغلاق الحدود

وزير الصحة الألماني ينس شبان، اعتبر أن حظر دخول المسافرين من جمهورية التشيك ومنطقة تيرول النمساوية اعتبارا من 14 فبراير ضروري لمنع انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا.

وقال شبان في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: “لا مفر من ذلك لفترة معينة من الوقت لمنع انتشار أنواع متحورة خطيرة من الفيروس”.وفقا لما ذكرت وكالة نوفوستي.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قررت الأربعاء تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة لمنع انتشار كورونا في البلاد حتى 7 مارس المقبل.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام ألمانية نقلا عن مصادر مطلعة سابقاً أن الإجراءات التقييدية بسبب فيروس كورونا في البلاد قد يتم تمديدها حتى 14 مارس المقبل.

ونقلت صحيفة “بيلد” الألمانية عن مسودة وثيقة لاجتماع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع زعماء الولايات الألمانية، يوم الأربعاء، أن الإجراءات التقييدية بسبب فيروس كورونا قد يتم تمديدها حتى 14 مارس.

ووفقا للصحيفة، ستناقش ميركل ونائب المستشار الألماني، أولاف شولتز، ورئيس وزراء ولاية بافاريا، ماركوس سودر، وعمدة برلين، مايكل مولر، احتمالية الافتتاح المبكر لرياض الأطفال والمدارس.

وكانت السلطات الألمانية قد أعلنت تمديد الإجراءات التقييدية الصارمة في البلاد فيما يتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا حتى 14 فبراير، بعد أن تم فرض إغلاق محدود على مستوى البلاد في ألمانيا في 2 نوفمبر من العام الماضي.