الصحة الألمانية: مستعدون لمباحثات ثنائية مع موسكو لشراء سبوتنيك 5

وزير الصحة الألماني ينس شبان أكد استعداد بلاده لعقد مباحثات ثنائية مع روسيا حول شراء لقاحها “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا في حال مصادقة الوكالة الأوروبية للأدوية على استخدامه.

وفي إشارة إلى تصريح المفوضية الأوروبية مساء الأربعاء بأنها لا تخطط لشراء “سبوتنيك V”، قال شبان في حديث إذاعي صباح اليوم الخميس: “أوضحت في مجلس وزراء الصحة للاتحاد الأوروبي أنه في هذه الحالة سنتحدث مع روسيا على أساس ثنائي، وسيدور الحديث عن موعد التوريدات المحتمل والكميات المتاحة للتسليم”.

وشدد الوزير على أنه ينتظر الآن أن يوضح الجانب الروسي “متى وكم من اللقاحات يمكن أن تتسلم ألمانيا بعد المصادقة عليه”.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادرها، أن برلين مستعدة لمحادثات ثنائية مع موسكو لشراء “سبوتنيك V”.