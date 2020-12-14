الصحة الإسرائيلية تصف دبي بـ«القنبلة الموقوتة»

وصفت مصادر في وزارة الصحة الصهيونية، أمس الأحد، دبي بأنها “قنبلة صحية موقوتة”، وذلك في الوقت الذي سافر فيه إلى دبي هذا الأسبوع نحو 10 آلاف سائح صهيوني، لقضاء عيد الحانوكاه اليهودي، بعد أن كان وزير الخارجية الصهيوني، غابي أشكنازي مارس الأسبوع الماضي ضغوطاً هائلة على وزارة الصحة، لمنع تصنيف الإمارات العربية المتحدة بأنها “دولة حمراء” ما يعني الدخول في عزل وحجر بيتي بعد العودة منها.

وتوقعت مصادر صحية في دولة الاحتلال، ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا بين العائدين من زيارة دبي، مع تقارير عن إصابة نحو 240 صهيونيا بالوباء، بينهم المغني الصهيوني إيال غولان.

وحسب مانقل موقع “العربي الجديد” عن موقع “يديعوت أحرونوت” عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الصحة الصهيونية، قوله إن “دبي قنبلة موقوتة”.

وكانت الصحف الصهيونية قد أشارت إلى أن الإمارات هددت، الأسبوع الماضي، بأنه في حال إعلانها “دولة حمراء” فإن ذلك قد يسبب أزمة دبلوماسية مع إسرائيل، الأمر الذي دفع بوزير الخارجية الإسرائيلي الجنرال غابي اشكنازي ووزير الصحة يولي إدلشتاين، إلى عدم تصنيفها “حمراء”.

ونقل موقع “معاريف” أن عشرات الأزواج الصهاينة بدأوا، في الأسابيع الأخيرة بإجراء حفل زفافهم في دبي، وذلك عبر نقل عشرات المدعوين إليها وإقامة الأفراح في الفنادق الإماراتية في الوقت الذي تحدد القيود المعمول بها في الكيان الصهيوني عدد المشاركين في الأعراس بـ20 مدعواً لا غير، بينما تتيح القيود المخففة في دبي، دعوة العشرات. كما شهدت دبي تنظيم عشرات حفلات “العزاب” الصهيونية.

وتنظم شركات الطيران نحو 50 رحلة أسبوعية إلى دبي، مما أثار قلقاً في وزارة الصحة مع توقعات وصول عدد السياح إلى دبي خلال شهر إلى نحو 50 ألف سائح.