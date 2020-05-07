الصحة الإيرانية: ارتفاع إصابات كورونا لـ103آلاف.. و68 حالة وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الخميس، تسجيل 68 حالة وفاة جديدة و1485 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إقليم خوزستان يشهد تصاعد عدد الإصابات.

وقالت الوزارة إنها سجلت 1485 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 103135.

وكشف الوزارة عن تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 78 حالة وفاة في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 6486.

وأشارت الوزارة إلى أن 2728 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، فيما ارتفع عدد المتعافين من الإصابة إلى 82744 حالة شفاء.

ولفتت إلى أن البلاد تشهد استقرارا في أوضاع غالبية الأقاليم الإيرانية باستثناء إقليم خوزستان جنوب غربي البلاد، الذي يشهد وضعا هشا ويسجل تصاعدا في الإصابات بفيروس كورونا.

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