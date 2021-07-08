الصحة الجزائرية: الوضع الوبائي سيء جدا

قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، إن الوضع الصحي المتعلق بجائحة كورونا في الجزائر “سيئ جدا”، مشددا على ضرورة اتباع التدابير الوقائية اللازمة.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن الوزير قوله، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن “الوضع الوبائي سيئ ومقلق والوقت ضيق جدا والجهود متواصلة لتلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين وحماية المجتمع من هذا الوباء القاتل”.

وأوضح أن “الوزارة لم تتوقف عن العمل خلال فترة انتظار الإعلان عن الطاقم الجديد للحكومة “، داعيا إلى “تجنب الإشاعات والمروجين لها، خاصة ما تعلق منها بالتلقيح”.

وسجلت الجزائر، أمس الأربعاء، 11 وفاة و585 إصابة جديدة بالفيروس، فيما يقول الخبراء إن الأعداد الحقيقية للمصابين أعلى من الأرقام المعلن عنها بكثير.