الصحة السعودية تصدر «بيانا تحذيريا» لضيوف الرحمن

أصدرت وزارة الصحة السعودية بيانا تحذيريا للحجاج في ظل الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة، والذي تسبب بوفيات بين الحجاج من عدّة دول عربية.

وطالبت وزارة الصحة، “حجاج بيت الله الحرام، بضرورة الالتزام بكل التعليمات والنصائح الصحية للوقاية من الإصابة بالإجهاد الحراري”.

ودعت الوزارة الحجاج إلى “الابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس أو المشي على الأسطح أو لمسها، في أثناء أداء مناسكهم بمشعر منى، وأداء نُسك رمي الجمرات، للوقاية من الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري”.

كما حذرت الصحة ضيوف الرحمن من “أخطار التعرض لأشعة الشمس، لاسيما في وقت الذروة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساء، حيث يتزامن موسم الحج هذا العام 1445 مع ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة”.

وأكدت على الحجاج “استخدام المظلات بشكل دائم لتجنب التعرض للشمس بشكل مباشر، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، والالتزام بكل التعليمات الصحية”.

هذا وتسببت درجات الحرارة الشديدة بوقوع وفيات بين العديد من الحجاج، فيما لم يتم الإعلان رسميا من قبل السعودية عن عدد وفيات موسم الحج هذا العام حتى الآن.