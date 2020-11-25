الصحة العالمية: أكثر من 4 ملايين مصاب بفيروس كورونا خلال أسبوع

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم بأكثر من أربعة ملايين خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى رقم منذ بداية الوباء.

وذكرت المنظمة الدولية في بيان، أن عدد الوفيات زاد في أسبوع بأكثر من 67 ألفا، وسجلت منظمة الصحة العالمية، في الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر أربعة ملايين و60 ألفا و891 حالة إصابة جديدة و67 ألفا و221 حالة وفاة في العالم.

ويعد كلا الرقمين أعلى من الأرقام المسجلة في الأيام السبعة السابقة، عندما تم اكتشاف ثلاثة ملايين و977 ألفا و223 حالة جديدة، وتوفي 59 ألفا و699 شخصاً.

ومع ذلك، تعتقد منظمة الصحة العالمية أن البيانات المتعلقة بالزيادة في معدل الإصابة خلال الأسبوع الماضي تشير إلى “تباطؤ في الوتيرة العالمية” للوباء.