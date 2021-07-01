الصحة العالمية: إصابات كورونا ترتفع مجدداً في أوروبا

أعلن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع مجددا الأسبوع الماضي في أوروبا بعد تراجعه لعشرة أسابيع متتالية، محذرا من خطر حصول موجة وبائية جديدة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه قوله، أثناء مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إنه “ستكون هناك موجة جديد في المنطقة الأوروبية، إلا في حال بقينا منضبطين”.

يأتي ذلك في حين، بدأ الاتحاد الأوروبي اعتبارا من اليوم الخميس، العمل بالشهادة الرقمية الخاصة بالحصانة من فيروس كورونا، بهدف تسهيل تحركات سكان الاتحاد الأوروبي داخل أراضيه.