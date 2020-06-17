الصحة العالمية: اختبارات «ديكساميثازون» طفرة في علاج كورونا

أفادت منظمة الصحة العالمية، بأنها تعتبر نتائج اختبارات “ديكساميثازون” لعلاج فيروس كورونا المستجد “طفرة” في مكافحة الجائحة، مشددة على ضرورة استخدام هذا الدواء بإشراف دقيق للأطباء.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايك رايان قوله، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء: “ديكساميثازون يمثل واحدة من الطفرات الكثيرة اللازمة لمكافحة COVID-19، لكننا بحاجة إلى دراسة كل المعطيات الخاصة باستخدام الدواء”.

وشدّد رايان على أنه من بالغ الأهمية اعتماد “ديكساميثازون” بإشراف دقيق من قبل الموظفين الطبيين، مشيرا إلى أنه من المهم جدا ضمان تخزين كميات كافية من هذا الدواء لاعتمادها في علاج الحالات الصعبة والحرجة.

وذكر المسؤول أنه يأمل في أن تكون الإرشادات الخاصة باستخدام هذا الدواء جاهزة في المستقبل القريب.

هذا وأظهر فريق من جامعة أوكسفورد، أمس الثلاثاء، نتائج بحث تموّله الحكومة البريطانية بشكل جزئي، وُصف بأنه “اختراق كبير” في المعركة ضد كورونا المستجد وأنّ دواء “ديكساميثازون” قادرعلى إنقاذ ثلث المصابين بـ«كوفيد – 19» الذين تعد حالاتهم الأكثر خطورة.

وقال بيتر هوربي، أستاذ الأمراض المعدية الناشئة في قسم الطب بجامعة أكسفورد، إنّ “ديكساميثازون هو أول دواء يُظهر تحسّناً في البقاء على قيد الحياة لدى مرضى الفيروس، هذه نتيجة جيّدة جداً”.

وأضاف أنّ “ديكساميثازون غير مكلف ويباع بدون وصفة طبية ويمكن استخدامه على الفور لإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء العالم”.

من جانبه أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن بريطانيا ستبدأ فورا وصف منشّط “ديكساميثازون” لمرضى كوفيد-19، بعدما أظهر اختبار أنه أنقذ حياة ثلث المرضى .

وأكد هانكوك أن بريطانيا بدأت بتخزين العقار المتاح بشكل واسع منذ ظهرت أولى المؤشرات إلى فاعليته قبل ثلاثة أشهر.

وقال: “نظرا إلى أننا لاحظنا أولى المؤشرات إلى إمكانات ديكساميثازون، نخزنّه منذ مارس”.

وأضاف: “بات لدينا الآن 200 ألف جرعة جاهزة للاستخدام ونعمل مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية ليشمل العلاج المعتاد لكوفيد-19 ديكساميثازون اعتبارا من بعد ظهر اليوم”.

وفي بيانها قالت منظمة الصحة العالمية إنّ “الباحثين أطلعوها على المعلومات الأولية عن نتائج التجربة، ونأمل بشدّة معرفة التحليل الكامل للبيانات في الأيام المقبلة”.

إلى ذلك، أوضحت أنّها ستجري “تحليلاً تالياً” لهذه الأبحاث لتحديث مبادئها التوجيهية “بحيث تعكس كيف ومتى ينبغي استخدام الدواء” لعلاج مرضى كوفيد-19.