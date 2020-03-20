الصحة العالمية: اختبارات فيروس كورونا المستجد في ليبيا تُنفذ بشكل جيد

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن إجراءات الفحص المختبري التي تجري داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض تُنفذ بشكل جيد.

جاء تأكيد منظمة الصحة العالمية على خلفية الاختبارات التي يقوم بها المختبر المرجعي على عينات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد، خلال زيارة قام بها فريق من منظمة الصحة العالمية بليبيا إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس.

وأشارت منظمة الصحة العالمية خلال تعليقها على زيارتها للمختبر المرجعي أن فنني المختبر بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض مدرب بشكل جيد على فحص العينات المختبرية، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الاختبار الذي يجري داخل المختبر المرجعي هو ” Real TIME PCR ” الموصى به من قِبل منظمة الصحة العالمية.

ويعمل هذا الاختبار فقط على الحمض النووي للفيروس، الأمر الذي يجعل نتيجة التحليل حاسمة بالإيجاب أو السلب، وتستغرق مدة الاختبار من 3 إلى 4 ساعات فقط.