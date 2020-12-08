الصحة العالمية.. الحاجز المناعي من اللقاحات «لا يزال بعيد المنال»

مسؤول بمنظمة الصحة العالمية صرح اليوم الاثنين، إن إجراءات الصحة العامة فقط، وليس اللقاحات، هي التي يمكن أن تمنع زيادة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الدكتورة مارغريت هاريس ردا على سؤال في إحاطة في جنيف إن “اللقاحات أداة عظيمة، ستكون مفيدة للغاية، لكن تأثير اللقاح في توفير نوع من الحاجز المناعي لا يزال بعيد المنال”. سيأتي في الوقت المناسب لمنع موجة ثالثة من الحالات في أوروبا.

وأضافت “الأشياء التي يجب القيام بها لمنع الزيادة هي إجراءات الوقاية”.

يأتي ذلك، في وقت أطلقت بريطانيا عملية التلقيح ضد فيروس كورونا لتصبح أول بلد غربي يخطو هذه “الخطوة الهائلة” في مكافحة الفيروس.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن وزير الصحة البريطاني قوله: إن نحو 70 مستشفى بدأت اليوم الثلاثاء تلقيح الأشخاص الأكثر ضعفا ضد كورونا المستجد،

واعتبر مات هانكوك أن “الأسبوع المقبل سيكون لحظة تاريخية” في بلد هو الأكثر تضررا في أوروبا من كورونا المستجد، إذ شهد 61 ألف وفاة.