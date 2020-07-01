الصحة العالمية: بعض الدول ستجد صعوبة في التغلب على كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن بعض الدول ما زالت تواجه معركة “طويلة وصعبة” مع فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة اليوم الأربعاء، إن الدول التي لم تنجح في استخدام كل الآليات المتاحة لمكافحة فيروس كورونا، الذي ما زال يواصل الانتشار، ستجد صعوبة في التغلب على الجائحة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قوله، في إفادة صحفية افتراضية بمقر المنظمة في جنيف:

بعض الدول… اتبعت نهجا يفتقر للتكامل. هذه الدول أمامها طريق طويل وصعب.

يأتي ذلك في حين، أصاب الفيروس أكثر من 10.5 مليون شخص حول العالم، وتسبب في وفاة ما يتجاوز نصف مليون شخص في أنحاء العالم بسبب منذ ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان الصينية.

من جانبه قال خبير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك ريان، إن المنظمة تعتزم إرسال خبيرين اثنين من مقرها للانضمام إلى فريقها في الصين لتحديد نطاق مهمة تبحث في أصل فيروس كورونا.