الصحة العالمية تبحث سلامة لقاح «أسترازينيكا»

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن المنظمة ستبحث غدا الثلاثاء سلامة لقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية، المضاد لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” عن غيبرييسوس قوله، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن “لجنة منظمة الصحة العالمية لأمان اللقاحات كانت تدرس البيانات المتوفرة، وعلى اتصال مكثف مع الوكالة الأوروبية للأدوية، وستعقد اجتماعا غدا”.

واعتبر غيبرييسوس قرار بعض الدول الأوروبية تعليق استخدام لقاح “أسترازينيكا” أمرا “روتينيا”، ودليلا على أن نظام الرقابة يعمل وفعال.

وأعلنت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى عن تعليق استخدام لقاح “أستازينيكا”، بعد تقارير عن حالات خثار الأوردة العميقة عند عدد من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

وسجلت في مارس الجاري عدة وفيات بسبب خثار الأوردة، دون تأكيد الصلة بين ذلك واللقاح.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إن هيئتها الاستشارية تمحّص التقارير المتعلقة بلقاح “أسترازينيكا” المضاد لكورونا، وأكدت أنه لا توجد أدلة على خلقه أي مشاكل صحية لدى متلقيه.

وفي تصريحات لوكالة “رويترز” اليوم الاثنين، قال كريستيان ليندماير المتحدث باسم المنظمة: “بمجرد أن تتوصل منظمة الصحة العالمية إلى فهم كامل لهذه الأحداث، ستطرح على الفور كل النتائج وأي تغييرات غير متوقعة للتوصيات الحالية على عامة الناس”.

وأضاف: “حتى اليوم لا يوجد دليل على أن الحوادث نتجت عن تلقي اللقاح ومن المهم أن تستمر حملات التطعيم حتى يمكننا إنقاذ الأرواح ومنع الإصابة بحالات مرضية شديدة من الفيروس”.

من جهتها توقعت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية، أن تستغرق عملية فحص التقارير أسبوعا كاملا.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد سجلت في دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حتى 8 مارس، 15 حالة من خثار الأوردة العميقة و22 حالة من الانسداد الرئوي بين الأشخاص الذين تلقوا لقاح “أسترازينيكا”، والذين تجاوز عددعم الإجمالي 17 مليونا.