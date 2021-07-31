الصحة العالمية تتوقع تجاوز إصابات كورونا الـ200 مليون عالمياً

أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن الإصابات بكورونا في ارتفاع مستمر حيث أبلغت بنحو 4 ملايين إصابة الأسبوع الماضي، وتوقعت أن يتجاوز عدد الإصابات بالعالم 200 مليون حالة الأسبوعين المقبلين.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، أن خمسة من أقاليم منظمة الصحة شهدت ارتفاعا في عدد الحالات بنسبة 80%، أو تضاعفت خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وأضاف أن الحالات في إفريقيا ارتفعت بنفس النسبة في نفس الفترة بسبب متحور “دلتا” سريع الانتشار، الذي تم اكتشافه على الأقل في 132 دولة حول العالم حتى الآن.

وأشار إلى أن معدلات الاختبار للفيروس في البلدان منخفضة الدخل لم تتجاوز 2% مما عليه في البلدان المتقدمة، وأنه حتى اللحظة فإن نصف بلدان العالم تمكنت من تلقيح 10% من سكانها في حين أن أقل من الربع لقحوا حوالي 40% من السكان، في حين ثلاثة بلدان فقط تمكنت من تلقيح 70% من السكان.

وحذر تيدروس من أن العالم سيكون بعيدا عن تحقيق الهدف الذي كانت منظمة الصحة قد أعلنت عنه بتلقيح 10% من سكان كل بلد بحلول نهاية سبتمبر المقبل، و40% في نهاية العام، و70% بحلول منتصف العام القادم، مشيرا إلى أن أكثر من 70% من الدول الإفريقية لن تتمكن من تلقيح 10% من سكانها بنهاية سبتمبر المقبل.