الصحة العالمية تثني على دور «مكافحة الأمراض» في مجابهة كورونا

أثنت ممثل منظمة الصحة العالمية بليبيا إليزابيث هوف، على الدور الذي يقوم به المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض والإمكانيات البشرية والتشخيصية التي يتمتع بها ومساهمته في احتواء الأزمة الصحية عالميا.

جاء ذلك خلال زيارة قامت هوف الأربعاء، للمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض. وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمركزن فإن ممثلة الصحة العالمية اطلعت خلال الزيارة على آلية سير العمل بشأن إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد. وأكدت هوف على تعزيز التعاون بيان منظمة الصحة العالمية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض في بناء القدرات بكافة جوانبها لمجابهة الطوارئ الصحية.