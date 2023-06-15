الصحة العالمية تختتم برنامجاً تدريبياً في طرابلس

اختتمت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، برنامجاً تدريبياً في العاصمة طرابلس، بالتعاون مع إدارة مراقبة الجودة بوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتضمن البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة 5 أيام، أساسيات ومبادئ منع ومكافحة العدوى في المرافق الصحية.

وشارك هذا التدريب مجموعة من العاملين الصحيين من العيادات المجمعة من مختلف بلديات ليبيا.

وتركز التدريب على كيفية استخدام وسائل الحماية الشخصية وتطبيق معايير مكافحة العدوى أثناء العمل لأهمية ذلك في الحفاظ على سلامة الأطقم الطبية والمرضى.