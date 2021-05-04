الصحة العالمية تدعو إلى تعليق مؤقت لحقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا

دعا تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ورئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون، يوم الإثنين، إلى تعليق مؤقت لحقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا.

وقال تيدروس خلال مؤتمر صحفي: “إذا كنا ننوي تطعيم أغلبية الأشخاص البالغين من أجل اكتساب المناعة الجماعية، فإن كمية اللقاحات التي نحتاجها ستكون أكثر بكثير مما نمتلكه الآن”.

وأضاف: “يجب زيادة قدرة الإنتاج. ولهذا فإن تعليق حقوق الملكية الفكرية سيكون مهما جدا،” مضيفا أن هذه ليست “مسألة خيرية”.

من جهته، أكد براون أن التعليق المؤقت لحقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19، من الممكن أن يكون مفيدا في تصنيع اللقاحات “في إفريقيا وأجزاء أخرى في العالم، حيث لا يتم التصنيع”.

يأتي ذلك في حين، دعت دول عديدة، من بينها جنوب إفريقيا والهند، إلى تعليق مؤقت لحقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19، للسماح بإنتاجها على مستوى العالم.