«الصحة العالمية» تدعو مصر لمراجعة بياناتها حول الإصابات والوفيات بكورونا

منظمة الصحة العالمية دعت الحكومة المصرية إلى مراجعة البيانات الخاصة بأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر.

وأفادت رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمكتب منظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط الذي تدخل ضمن صلاحياته مراقبة الأوضاع في الدول العربية، متحدثة لقناة “DMC” المصرية، أمس الأربعاء: البيانات التي تصدرها وزارة الصحة المصرية بشأن أعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا المستجد، تحتاج للمراجعة”.

وأوضحت الحجة أن البيانات الصادرة حاليا تعتمد على نسبة الفحوصات التي يتم إجراؤها في البلد، “لكن هناك مؤشرات أخرى تدل مثل نسبة الوفيات، ووزارة الصحة أعلنت أنه لا يتم فحص جميع المرضى”.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” عن المسؤولة الصحية، أن البيانات الصحيحة يجب أن تتضمن طريقة وكمية الفحوصات التي تتم، وما إذا كانت من كل المعامل أم التابعة لوزارة الصحة فقط، مشيرة إلى أن هناك عدة أسئلة تحتاج للمراجعة بالنسبة للموضوع”.

وتشهد مصر منذ أسابيع ارتفاعات ملموسة لمؤشرات انتشار فيروس كورونا، حيث يبلغ مستوى الإصابات حوالي 1000 حالة يوميا بينما تتجاوز حصيلة الوفيات حاجز 50 حالة على أساس يومي.

وحتى الآن سجلت في البلاد 152719 إصابة مؤكدة بالفيروس بينها 8362 وفاة.